وسط حضور جماهيري ضخم.. أصالة تتألق في حفلها الغنائي بالباحة (صور)
الجمعة 12/يوليه/2019 - 12:58 ص
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تألقت المطربة السورية أصالة، في الحفل الغنائي الضخم الذي أحيته بمنطقة الباحة بالمملكة العربية السعودية.
وشهد الحفل حضورًا جماهيرًا ضخمًا من عشاق المطربة أصالة ومحبيها الذين حرصوا على التوافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.
ورفع الحفل شعار "كامل العدد"، بينما قدمت أصالة عددًا من أغنيها الشهيرة من بينها "خانات الذكريات، بعدك عني، شاغل بالي، بكرة أحلى، أكتر، بناء على رغباتك، أنا بتخان، الحقيقة".
كما قدمت: " يا مجنون، حيقولك، مين فينا، منازل، عايز تبعد، شر وخير، سؤال بسيط".
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