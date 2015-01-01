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فرجاني ساسي يخطف الأنظار بلافتة رائعة عقب نهاية موقعة مدغشقر

الجمعة 12/يوليه/2019 - 12:01 ص
فرجاني ساسي يخطف الأنظار بلافتة رائعة عقب نهاية موقعة مدغشقر
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حسن شحاتة
 
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نجح المنتخب التونسي في تحقيق فوزًا ساحقًا على نظيره منتخب مدغشقر، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، على ستاد السلام، ليحجز مقعده في الدور نصف النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية.


وقام التونسي فرجاني ساسي، نجم وسط نادي الزمالك، بلافتة رائعة عبر من خلالها عن مدى الروح الرياضية التي يتمتع بها اللاعب، حيث قال في تصريحاته التلفزيونية عبر قناة "تايم سبورت" عقب المباراة: "رجل المباراة الحقيقي اليوم هو الفريق وليس أنا فقط، فالروح التي تمتع بها الفريق في اللقاء هي سبب الفوز والجميع يستحق الجائزة".


وأكد ساسي أيضًا على ضرورة التركيز في مباراة السنغال، المباراة لن تكون سهل وعلينا الاستعداد لها من اليوم.

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