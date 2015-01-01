الصين تكرم "أسوان" لمشاركتها في المنتدى الثامن لقمة رأس المال

Advertisements

أشاد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بالمشاركة الإيجابية وتمثيل المحافظة فى المنتدى السنوى الثامن لقمة رأس المال العالمى للفنون والحرف اليدوية "The 8th China Suzhou Creative & Design Cultural Industry Expo 2019" والذى تم تنظيمه بعنوان "عاصمة الحرف والفنون الشعبية" على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة الماضية بمقاطعة سوتشو بدولة الصين برعاية هيئة اليونسكو العالمية



وأكد أن هذا المشاركة تعكس المكانة الدولية لعاصمة الشباب الإفريقى سياحيًا وإقتصاديًا وعلميًا وثقافيًا وتراثيًا وذلك نظرًا لما تمتلكه أسوان من مقومات طبيعية وبشرية فريدة، فضلًا عن إمتلاكها لمخزون حضارى غير محدود ومتنوع يجعلها بحق مركزًا هامًا لتلاقى الثقافات والفنون بجنوب مصر،



من جهتها، أوضحت ميرفت السمان المنسق العام لمدن التعلم بأسوان بأن المنتدى يتم تنظيمه سنويًا فى مقر محدد له فى مدينة سوتشو بالصين باعتباره واحدًا من أهم المؤتمرات التى تدعم الحرف اليدوية والإبداعية والفنية على مستوى العالم



وأشارت إلى أن المنتدى يهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المدن أعضاء شبكة مدن الإبداع للمتخصصين فى المنتجات الإبداعية حيث تعد أسوان إحدى هذه المدن والحاصلة مؤخرًا على جائزة اليونسكو العالمية كأفضل مدينة للتعلم





وأضافت ميرفت السمان بأن المنتدى تضمن العديد من الفعاليات منها عقد مؤتمر بحثى وتنظيم معرضًا للمنتجات اليدوية والحرفية التى تمثل التراث المميز للدول المشاركة ومنها (مصر- المملكة العربية السعودية - بلغاريا - الصين – اليابان – تايلاند – إيران – جنوب أفريقيا)، وتنظيم عدد من الرحلات التعريفية والاستكشافية لمناطق التراث والحرف اليدوية بمدينة سوتشو الصينية.



وأوضح أن وزارة الثقافة والسياحة الصينية والمجلس الإقتصادى التابع لليونسكو قدموا شهادة تقدير لفريق العمل المشارك من محافظة أسوان لما قدموه من عروض متميزة خلال فعاليات المنتدى.