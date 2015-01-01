"القومي للاتصالات": السرعات الجديدة للإنترنت ستساهم في حدوث فرق بمستوى الخدمة للمشترك

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قال الدكتور حسام عبد المولي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية بالجهاز القومي للاتصالات، إن تقييم سرعة الإنترنت وجودته يتم بمقاييس عالمية.



وأشار "عبد المولى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، مساء الخميس، إلى أن السرعات الجديدة للإنترنت التي تم طرحها، ستساهم في حدوث فرق في مستوى الخدمة للمشترك.



وتوقع أن تشهد الفترة القادمة تغيير كبير في سرعات الإنترنت، حيث أصبح هناك حاجة للسرعات العالية.

