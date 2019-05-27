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الرئيس الفلسطيني: صفقة القرن انتهت وستفشل

الخميس 11/يوليه/2019 - 10:18 م
الرئيس الفلسطيني: صفقة القرن انتهت وستفشل
محمود عباس
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وكالات
 
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انطلقت، مساء اليوم الخميس، في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، الدورة الثانية لاجتماعات المجلس الاستشاري لحركة "فتح" بحضور الرئيس، محمود عباس.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أكد الرئيس محمود عباس، أهمية انعقاد أعمال المجلس الاستشاري في هذه الفترة الدقيقة، التي تمر بها القضية الفلسطينية، خاصة وأن المجلس يضم خيرة الكفاءات الفلسطينية الفتحاوية التي قدمت كل ما تملك في سبيل إعلاء المشروع الوطني الفلسطيني، وتساهم في بناء وطنها بقدراتها التي نعتز بها في حركة فتح".

وقال الرئيس الفلسطيني إن المجلس الاستشاري من المؤسسات الهامة في حركة فتح، وذلك لدمج الخبرات والكفاءات بين الأجيال المتعاقبة على الحركة، بما يخدم ويعزز مبدأ الشراكة وتقاسم المهام لنستطيع الوصول بمشروعنا الوطني إلى الغاية التي ننشدها، وهي إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

وأضافت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية:"أكد الرئيس عباس على الموقف الفلسطيني الثابت والواضح، فيما يتعلق بكل المشاريع والصفقات المشبوهة التي تحاول النيل من المشروع الوطني وتصفيته ".

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