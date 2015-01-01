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عرض فيلم أمير البهجة بقصر السينما بحضور سمير سيف وسمير صبري (صور)

الخميس 11/يوليه/2019 - 10:19 م
عرض فيلم أمير البهجة بقصر السينما بحضور سمير سيف وسمير صبري (صور)
فيلم أمير البهجة
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الفجر الفني
 
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عرض نادي السينما التسجيلية بقصر السينما منذ قليل فيلم "امير البهجة" ، وعقب العرض تم عقد ندوة عن الفيلم حضرها حسين بكر مخرج العمل ، والفنان سمير صبري والمخرج سمير سيف ، وأدارها الفنان تامر عبد المنعم مدير القصر.


الفيلم يحكي السيرة الذاتية للفنان الراحل محمد فوزي ، ونال العرض اعجاب الفنانين والسينمائيين الشباب.


من ناحية أخرى، يحل الفنان خالد الصاوي يوم الأحد ٢١ يوليو الجاري، ضيفا على قصر السينما، من خلال فعالية نجم وندوة، حيث يعرض له فيلم "الاصليين" للمخرج مروان حامد ، ويعقب العرض تقام ندوة معه يديرها الفنان تامر عبد المنعم 
عرض فيلم أمير البهجة بقصر السينما بحضور سمير سيف وسمير صبري (صور)
عرض فيلم أمير البهجة بقصر السينما بحضور سمير سيف وسمير صبري (صور)
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