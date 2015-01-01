أهم أخبار ريال مدريد اليوم: هازارد يُجبر نجم الريال على الرحيل والتراجع عن الصفقة الكبري وتفاصيل ترك صفقة هدف برشلونة

شهد ريال مدريد اليوم الخميس الموافق 11 يوليو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها صرف الملكي النظر عن التعاقدمع نيمار نجمبريس سان جيرمان بسب سوء سلوكه. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- ريال مدريد يسعى للتخلص من باقي نجومه

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأنه على الرغم من رحيل 7 لاعبين عن ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بالإضافة إلى إعارة 3 نجوم إلا أنه مازال يحتاج لبيع المزيد من لاعبيه للتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن احتياجات ريال مدريد تقدر بحوالي 200 مليون يورو من أجل التعاقد مع لاعبين وأنه على الرغم من بيعه عدد من اللاعبين في وقت سابق وهم ماركوس لورينتي وثيو هرنانديز وراؤول دي توماس وماتي كوفاتشيتش وهؤلاء رحلوا بشكل دائم بينما تمت إعارة كلا من لوكا زيدان وسيرخيو ريجيلون ومارتن أوديجارد بما يقارب 125 مليون يورو، حيث يأمل فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في التخلص من 6 نجوم آخرين غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الملكي يعلق آماله على قدرته في التخلص من كلا من الويلزي جاريث بيل والإسباني إيسكو قبل غلق الميركاتو الصيفي لكنهما لا يرغبان في الرحيل عن الفريق بينما يرحب زين الدين زيدان المدير الفني للملكي باستمرار إيسكو في الموسم المقبل.

وكشفت الصحيفة الإسبانية عن رغبة ريال مدريدفي التخلص من الأسماء التالية هي : خاميس رودريجيز وكايلور نافاس ولوكاس فاسكيز وماريانو دياز.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية بأن مانشستر يونايتد يرغب في الحصول على 150 مليون يورو مقابل نجمه بول بوجبا هذا الصيف وإذا لم يتمكن ريال مدريد من بيع أي لاعب فلن يستطيع تحمل ذلك هذا المبلغ مقابل ضم النجم الفرنسي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن بوجبا لايزال يبذل قصارى جهده للوصول إلى السانتياجو بيرنابيو معقل ريال مدريد.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن إيسكو مازال يقاوم الرحيل عن الملكي وأنه لم يرافق الفريق في معسكره في كندا لبداية الموسم ولكن عدم سفره ليس بسبب خلافات وإنما لحصوله على تصريح بالبقاء في المنزل من أجل حضور ولادة طفله الثاني مؤكدة أن هذا لا يمنع أن يستمع الملكي إلى العروض المقدمة لنجمه في حال تلقى أي عروض لكن في الواقع لم يتم تقديم أي عروض له بعد لكن النادي يقدر قيمته بما يتراوح بين 65 و80 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الكولومبي الدولي رودريجيز على وشك لم الشمل مع كارلو أنشيلوتي في نابولي مع استمرار المحادثات بين الملكي ونابولي الذي يرغب في الحصول على خدمات رودريجيز على سبيل الإعارة قبل الانتظار حتى الصيف المقبل لإنهاء التعاقد ب 40 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الكوستاريكي كايلور نافاس حارس مرمى الملكي كان في طريقه للخروج في وقت مبكر من الصيف لكنه الآن برفقة ريال مدريد في رحلته إلى كندا وهو يتدرب إلى برفقة كلا من البلجيكي تيبو كورتوا والأوكراني أندريه لونين والإسباني دييجو ألتوب بينما يتطلع الميرينجي إلى التخلص من نافاس الذي يقدر ريال مدريد قيمته بما بين 35 و40 مليون يورو.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش يساهم في رحيل ماريانو دياز هذا الصيف وينتظر ريال مدريد عرضا يبلغ حوالي 20 مليون يورو للسماح له بالرحيل.





- الملكي يحقق رقم قياسي في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد الإسباني يمتلك في الموسم المقبل 2019/2020 أغلى تشكيلة في تاريخ النادي والتي وصلت إلى مليار و230 مليون يورو.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن ريال مدريد يدخل الموسم المقبل وهو يمتلك أغلى تشكيل في تاريخه بعد الصفقات القوية التي عقدها والتي تجاوزت حاجز الـ300 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن زيدان يمتلك فرصة تدريب ثاني أعلى قائمة في الدوريات الأوروبية والأعلى في تاريخ الملكي.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد المتواجد حاليًا في معسكر مونتريال بكندا تجاوز القيمة التاريخية بفضل وصول الصفقات الجديدة على رأسها إيدير ميليتاو ب 70 مليون يورو وميندي ب 30 ميلون يورو والنجم البلجيكي إدين هازارد ب 150 مليون يورو والبرازيلي رودريجو جويس ب 40 مليون يورو والصربي لوكا يوفتيش ب 60 مليون يورو مما أدى إلى ارتفاع قيمتهم إلى 350 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن في قائمة الريال الحالية لاعبون آخرون ساعدوا على رفع القيمة النهائية أبرزهم فينسيوس جونيور ب 70 مليون يورو بالتساوي مع رافاييل فاران بالإضافة إلى ماركو أسينسيو ب 60 مليون يورو ومتساويا مع كلا من توني كروس وكاسيميرو وأن هذه الأرقام جعلت إجمالي قائمة الملكي تصل إلى مليار و230 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن تشكيل الملكي يعد ثانى أغلى تشكيل بين أندية أوروبا بعد مانشستر سيتي الإنجليزي والذي يحتل الصدارة بقيمة مليار و260 مليون يورو والذي يضم بين صفوفه 4 لاعبين يتخطى ثمنهم الـ100 مليون يورو وهم برناردو سيلفا وليروي ساني ودى بروين ورحيم سترلينج.

وجاء برشلونة في المركز الثالث في قائمة أغلى الأندية الأوروبية بمليار و114 مليون يورو ثم ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا بمليار و90 مليون يورو ثم توتنهام ب 947 مليون يورو بالتساوي مع باريس سان جيرمان الفرنسي. وفي المركز السادس، جاء أتلتيكو مدريد ب 910 مليون يورو ثم يوفنتوس الإيطالي ب 871 مليون يورو تشيلسي الإنجليزي بطل الدوري الأوروبي بـ868 مليون يورو وأخيرا بايرن ميونخ الألماني ب 757 مليون يورو.





- هازارد يجبر نجم ريال مدريد على الرحيل

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني تعاقد مع واحد من أفضل اللاعبين في العالم وهو البلجيكي إيدين هازارد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 100 مليون يورو.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن ريال مدريد تعاقد مع هازارد الذي تألق مع تشيلسي طوال 7 سنوات بناء على رغبة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الذي يعتقد بأن شكل الفريق سوف يتغير مع وصول النجم البلجيكي في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هازارد سيكون الرجل الأول وقائد هجوم ريال مدريد في الموسم المقبل بعد فشل الويلزي جاريث بيل في تولي هذا الدور بعد رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس العام الماضي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن بيل يواجه أغرب بداية موسم في مسيرته الكروية لأنه يعلم بأنه غير مرغوب في الملكي من زيدان الذي أبلغه بعرضه للبيع في الصيف الحال لكن النجم الويلزي يرغب في الاستمرار في صفوف النادي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن جاريث بيل ينتظر التحرك من إدارة ريال مدريد بخصوص مستقبله وينوي إدخاله في صفقة تبادلية لضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن هازارد سيحصل على مكان جاريث بيل في قيادة هجوم ريال مدريد في الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الابتسامة التي ظهرت على وجه بيل خلال حديثه مع راموس وهازارد تدل على ضياع مركزه في هجوم الريال لمصلحة النجم البلجيكي.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن بيل رفض عرضا مغريا من الدوري الصيني في الأيام الماضية لرغبته في الاستمرار في الدوريات الخمس الكبرى ولا يفكر في الرحيل عن الملكي.





- ريال مدريد يتراجع عن ضم بوجبا

أفادت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن تراجع فريق ريال مدريد من التعاقد مع اللاعب الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكر موقع " سبورتس مول" الإنجليزي أن ريال مدريد يصف طلبات النادى الإنجليزى بالمستحيلة بعد طلب إدارة اليونايتد 161 مليون جنيه إسترلينى لبيع اللاعب الفرنسي خلال الصيف الجاري.

وأشار الموقع أن من يريد ضم بوجبا هو زين الدين زيدان المدير الفنى للفريق فقط ولكن فى حال المغالاة المادية سيتم صرف النظر والتوجه لعناصر بديلة مثل اادنماركى كريستيان إيريكسن او الهولندى فان دى بيك لاعب أياكس.





- الملكي يصرف النظر عن نيمار

صرف فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، النظر عن فكرة التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان.

وكان بيريز يرى أن التعاقد مع نيمار حُلم يريد تحقيقه من أجل بناء فريق قوي وتعويض رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن نادي ريال مدريد قد أغلق ملف التعاقد مع نيمار على الرغم أن ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي قد عرض خدمات البرازيلي على الملكي مؤخراً.

وتعاقد نادي ريال مدريد مع 5 صفقات هذا الصيف لعل أبرزها صفقة إيدين هازارد ولوكا يوفيتش ويحلم المدريديستا بضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.





- الملكي يصرف النظر عن نيمار لهذا السب

كشفت تقارير صحفية عن سبب تراجع ريال مدريد عن فكرة التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان وذلك خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالية.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن مسؤولي نادي ريال مدريد قرروا صرف النظر عن فكرة التعاقد مع البرازيلي نيمار وذلك لأنهم لا يريدون المخاطرة بضمه حالياً.

وتشير الصحيفة إلى أن نادي ريال مدريد غير معجب بسلوك وتصرفات نيمار خارج الملعب كما أن الهدف الأساسي حالياً هو ضم الفرنسي الشاب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

الجدير بالذكر أن نيمار قد أبدى رغبته في العودة إلى برشلونة مجدداً بعدما انحسرت عنه الأضواء وانتقالها للموهبة الفرنسية كيليان مبابي.





- الأمطار تلغي تدريبات ريال مدريد

اضطر نادي ريال مدريد الإسباني لنقل حصته التدريبية منذ قليل للمنشآت الداخلية في ملعب مونتريال إمباكت بسبب الأمطار.

ووفقاً لصحيفة ماركا الإسبانية ، واجه ريال مدريد في يومه الثاني في مونتريال مع مفاجأة كبيرة ، حيث اضطر الفريق الملكي إلى نقل حصته التدريبية إلى صالة الألعاب الرياضية بسبب عاصفة رعدية والأمطار.

وبعد ليلة من الراحة ، عاد لاعبو ريال مدريد بقيادة المدرب زين الدين زيدان والمدرب البدني الجديد جريجوري دوبون إلى الملعب ، لكن الأمطار ظهرت في اللحظة التي بدأ فيها الفريق بالركض المستمر حول الملعب.





- ريال مدريد يصدم باريس سان جيرمان

صرف فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، النظر عن فكرة التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان.

وكان بيريز يرى أن التعاقد مع نيمار حُلم يريد تحقيقه من أجل بناء فريق قوي وتعويض رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن نادي ريال مدريد قد أغلق ملف التعاقد مع نيمار على الرغم من أن ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي قد عرض خدمات البرازيلي على الملكي مؤخراً.

وتعاقد نادي ريال مدريد مع 5 صفقات هذا الصيف لعل أبرزها صفقة إيدين هازارد ولوكا يوفيتش ويحلم المدريديستا بضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.











