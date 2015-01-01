جنرال أمريكي: الانسحاب المبكر من أفغانستان "خطأ استراتيجي"
الخميس 11/يوليه/2019 - 10:01 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
قال مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئاسة الأركان المشتركة، إن "سحب القوات الأمريكية السابق لأوانه من أفغانستان سيكون خطأ استراتيجياً"، وذلك مع إحراز واشنطن وحركة طالبان تقدماً باتجاه إنهاء الحرب التي تقترب من عامها الثامن عشر.
وقال قائد الأركان الحالي للجيش الأمريكي والمرشح لقيادة الأركان المشتركة أمام لجنة القوات المسلحة الجنرال مارك ميلي "أعتقد أن سحب القوات مبكراً سيكون خطأ استراتيجياً".
وعبر عن اعتقاده بأن الحرب ستنتهي عبر تسوية مع طالبان مشيراً إلى إحراز "بعض التقدم" في هذا الشأن.
ويقول مسؤولون إن "الولايات المتحدة وطالبان تقتربان من إبرام اتفاق يتوقع أن يركز على تعهد أمريكي بسحب القوات مقابل تعهد الحركة بعدم السماح باستخدام أفغانستان قاعدة للإرهاب".
وقال قائد الأركان الحالي للجيش الأمريكي والمرشح لقيادة الأركان المشتركة أمام لجنة القوات المسلحة الجنرال مارك ميلي "أعتقد أن سحب القوات مبكراً سيكون خطأ استراتيجياً".
وعبر عن اعتقاده بأن الحرب ستنتهي عبر تسوية مع طالبان مشيراً إلى إحراز "بعض التقدم" في هذا الشأن.
ويقول مسؤولون إن "الولايات المتحدة وطالبان تقتربان من إبرام اتفاق يتوقع أن يركز على تعهد أمريكي بسحب القوات مقابل تعهد الحركة بعدم السماح باستخدام أفغانستان قاعدة للإرهاب".
Advertisements
المزيد عن: خطأ استراتيجي جنرال أمريكي الانسحاب أفغانستان
- مستشار الأمن القومي الأمريكي يلتقي مسؤولين أفغان في كابول
- أفغانستان: نحظى بدعم قوي من أمريكا في الحرب ضد الإرهاب
- ترامب يطالب بإقالة قائد القوات الأمريكية في أفغانستان
- جنرال روسي يهدد: أي ضربات تؤذي قوات "بوتين" في سوريا ستقابل بـ"الانتقام"
- قائد القوات الأمريكية بأفغانستان يدعو للسلام في 2019
- واشنطن تعلن التوصل لمسودة اتفاق سلام في أفغانستان
- ترامب عن السلام مع "طالبان": الحرب مستمرة
- عاجل.. أمريكا تعلن شرطها لسحب قواتها من أفغانستان
- واشنطن ستسحب ألف جندي من أفغانستان