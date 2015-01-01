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جنرال أمريكي: الانسحاب المبكر من أفغانستان "خطأ استراتيجي"

الخميس 11/يوليه/2019 - 10:01 م
جنرال أمريكي: الانسحاب المبكر من أفغانستان خطأ استراتيجي
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وكالات
 
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قال مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئاسة الأركان المشتركة، إن "سحب القوات الأمريكية السابق لأوانه من أفغانستان سيكون خطأ استراتيجياً"، وذلك مع إحراز واشنطن وحركة طالبان تقدماً باتجاه إنهاء الحرب التي تقترب من عامها الثامن عشر.

وقال قائد الأركان الحالي للجيش الأمريكي والمرشح لقيادة الأركان المشتركة أمام لجنة القوات المسلحة الجنرال مارك ميلي "أعتقد أن سحب القوات مبكراً سيكون خطأ استراتيجياً".

وعبر عن اعتقاده بأن الحرب ستنتهي عبر تسوية مع طالبان مشيراً إلى إحراز "بعض التقدم" في هذا الشأن.

ويقول مسؤولون إن "الولايات المتحدة وطالبان تقتربان من إبرام اتفاق يتوقع أن يركز على تعهد أمريكي بسحب القوات مقابل تعهد الحركة بعدم السماح باستخدام أفغانستان قاعدة للإرهاب".
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