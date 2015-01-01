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عاجل.. حبس 3 متهمين آخرين في قضية رشوة النائب صلاح عيسي 4 أيام

الخميس 11/يوليه/2019 - 10:04 م
عاجل.. حبس 3 متهمين آخرين في قضية رشوة النائب صلاح عيسي 4 أيام
صورة أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
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أمرت نيابة أمن الدولة برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بحبس  3 متهمين  آخرين في قضية رشوة الجبانات المتهم فيها النائب صلاح عيسى عضو مجلس النواب  4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتلقي رشوة 2 مليون جنيه. 

كان  النائب العام طلب رفع الحصانة عن النائب  صلاح عيسى مرسى عيسى  ووافق مجلس النواب بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر امن الدولة العليا بشأن قيام النائب باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية فى تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة ارض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسى ولطفى فايق جرجس نظير مبلغ مالى وقدره مليون جنيه تم زيادته إلى مليوني جنيه على سبيل الرشوة، الأمر الذى يشكل فى حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102و106 مكررا من قانون العقوبات ٣٥. 

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المزيد عن: نيابة أمن الدولة قضية رشوة الجبانات النائب صلاح عيسى المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول
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