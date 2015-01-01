لبلبة: قدمت أهم أعمالي مع بشير الديك

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أعربت الفنانة لبلبة، عن تقديرها واحترامها للسيناريست بشير الديك، مشيرة إلى أنه له فضل كبير عليها في العمل الفني، هو والمخرج عاطف الطيب، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN".



وذكرت "لبلبة"، أنها قامت بعمل 86 عملًا فنيا، ويُعد أهم فيلمين في حياتها هما "ليلة ساخنة"، و"ضد الحكومة"، وترى أنهم أهم اعمالها، حيث اعتاد الجمهور على ظهورها في الأفلام بدور كوميدي، ولكن دورها في فيلم "ضد الحكومة" فاجيء الجميع، والفضل يرجع إلى الله وعاطف الطيب وبشير الديك.



وتابعت:" فيلم ليلة ساخنة خدت فيه 9 جوائز كأحسن ممثلة، مقدرش أنسى الأيام الحلوة، دور من أهم أدواري".

