DZ FOOT مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر رابط canal sport بث مباشر Madagascar كورة ستار (الاستديو التحليلي) مشاهدة مباراة HD

يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر اليوم الخميس 11/7/2019عبر موقع كورة اتش دي kora hd تلعب اليوم مباراة قوية في دور ربع نهائي كاس الامم الافريقة بين منتخب تونس امام منتخب مدغشقر الحصان الاسود للبطولة الافريقية متابعة عبر موقع elostora live الاسطورة لايف حيث صعد منتخب تونس على حساب منتخب غانا بعد الفوز عليه بركلات الجزاء الترجيحية وصعد منتخب مدغشقر على حساب منتخب الكونغو الديمقراطية بالفوز عليه بنتيجة 3/2 وتذاع عبر موقع يلا شوت موقع العرب yalla shoot.





موعد مباراة تونس امام مدغشقر في كأس أمم إفريقيا can 2019

يستضيف ملعب الإنتاج الحربي مباراة قوية بين منتخب تونس ومدغشقر وذلك ضمن منافسات ربع نهائي امم افريقيا وستلعب المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر والساعة العاشرة بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الامارات والساعة السابعة بتوقيت تونس ومتابعة مباراة تونس ضد مدغشقر عبر بث مباشر يوتيوب لايف اتش دي youtube live hd عبر البث المباشر على قناة بي ان ماكس 1+2 HD بصوت المعلق التونسي المتميز عصام الشوالي، مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر kora online كورة اون لاين.





التشكيل المتوقع لمنتخب تونس امام مدغشقر can 2019

في حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى

في خط الدفاع: أسامة الحدادي،- وجدي كشريدة- ياسين مرياح-ديلان برون.

في خط الوسط: فرجاني ساسي- إلياس السخيري- غيلان الشعلالي- أنيس البدري.

في خط الهجوم: يوسف المساكني- طه ياسين الخنيسي.





التشكيل المتوققع لمنتخب مدغشقر امام تونس

في حراسة المرمى: آندريا

في خط الدفاع: مومبريس- رزاق، فونتايني- ميتانيري

في خط الوسط: آمادا-آنسيت- ريان آينا

في خط الهجوم: لالاينا- آندرياستيما-آندريا.





مشاهدة مباراة تونس امام مدغشقر في امم افريقيا 2019

kora live hd شاهد مباراة منتخب تونس امام مدغشقر في امم افريقيا اليوم بث مباشر كورة ستار kora star تعد مباراة مثير لدي الجماهير العربية لمتابعة تونس امام مدغشقر kora live hd كورة لايف اتش دي ويسعى منتخب تونس في الصعود الى نصف نهائي امم افريقيا الذي يلعب لنادي الزمالك المصري youtube live يوتيوب لايف شاهد جميع مباريات كاس الامم الافريقية 2019 can tunsia



