عاجل .. عطل فني يصيب "تويتر" في عدد من دول العالم

بشكل مفاجئ، تعرض موقع "تويتر" لعطل فني في عدد من دول العالم، واشتكى المستخدمون عبر موقع "تويتر" من مشاكل في تسجيل الدخول، حيث تظهر رسالة: " شيء فني غير صحيح. شكراً لملاحظتك، سنقوم بإصلاح الخلل وإعادة الأمور لطبيعتها قريبًا" للمستخدمين.





ولم ترد "تويتر" على أسباب عطل الموقع في بعض دول العالم، وسنوفيكم بالتفاصيل لاحقًا.