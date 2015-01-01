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عاجل .. عطل فني يصيب "تويتر" في عدد من دول العالم

الخميس 11/يوليه/2019 - 08:59 م
عاجل .. عطل فني يصيب تويتر في عدد من دول العالم
عطل تويتر
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بشكل مفاجئ، تعرض موقع "تويتر" لعطل فني في عدد من دول العالم، واشتكى المستخدمون عبر موقع "تويتر" من مشاكل في تسجيل الدخول، حيث تظهر رسالة: "شيء فني غير صحيح. شكراً لملاحظتك، سنقوم بإصلاح الخلل وإعادة الأمور لطبيعتها قريبًا" للمستخدمين.

ولم ترد "تويتر" على أسباب عطل الموقع في بعض دول العالم، وسنوفيكم بالتفاصيل لاحقًا.
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