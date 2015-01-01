أبرز أرقام أنطوان جريزمان لاعب برشلونة الجديد

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن دفع نادي برشلونة بالفعل قيمة الشرط الجزائي لكسر عقد اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان مع أتلتيكو مدريد.





وقالت الصحيفة الفرنسية، أن نادي برشلونة الإسباني قد دفع مبلغ 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان مع أتلتيكو مدريد، من خلال التحويل البنكي.





وأشارت "ليكيب" الفرنسية إلى أن كل شيء تم إنجازه من قبل برشلونة بعد دفع قيمة كسر عقد جريزمان، وتبقى فقط الإعلان الرسمي على موقت البارسا.





وفيما يلي يرصد لكم موقع "الفجر الرياضي" أبرز أرقام الفرنسي جريزمان "28 عاماً" خلال مسيرته مع الأندية قبل برشلونة:





- انضم الفرنسي لصفوف ماكونيه الفرنسي في بداياته ومن ثم عام 2005 التحق بشباب ريال سوسيداد وتدرج في الفئات السنية حتى وصل للفريق الأول عام 2009 واستمر إلى عام 2014 عندما انتقل لنادي أتلتيكو مدريد.





- وخاض جريزمان مع سوسيداد خلال مسيرته في 202 مباراة حيث سجل 52 هدفاً وصنع 18 تمريرة حاسمة.





- ولعب مع أتلتيكو مدريد 257 مباراة بمختلف البطولات وسجل 133 هدفاً وصنع 50 هدفاً.





- وشارك الفرنسي جريزمان مع أتلتيكو مدريد خلال الموسم الماضي في 48 مباراة حيث سجل 21 هدفاً وصنع 10 تمريرات حاسمة.





- والتحق أنطوان بالفئات المختلفة مع منتخب فرنسا وخاض مع المنتخب الأول لكرة القدم 70 مباراة وسجل 29 هدفاً.





ألقاب توج بها:

أتلتيكو مدريد: كأس السوبر الأوروبي 2018، كأس السوبر الاسباني 2014، الدوري الأوروبي موسم 2017/2018.





منتخب فرنسا: لقب كأس العالم 2018 بروسيا وجائزة الحذاء الذهبي في أمم أوروبا 2016.