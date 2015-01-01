مناشدة عاجلة من مصطفى بكري لرئيس الوزراء بشأن دار المعارف

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علق الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، على إدراج دار المعارف ضمن المرحلة الثالثة لمخطط مثلث ماسبيرو، وهدمها، قائلًا إن دار المعارف إحدى منارات الثقافة المصرية والعربية.



وأضاف "بكري"، خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن دار المعارف بها تاريخ حافل بالأعمال التنويرية، وأن المبنى مكون من 10 أدوار، مشددًا على أنه لا يقبل أحد بهدم المبنى.



وطالب رئيس الوزراء بإعفاء هذا المبنى من الهدم، مؤكدًا أن هذا المكان لا يمكن التفريط فيه بسهولة.

