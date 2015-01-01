ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مناشدة عاجلة من مصطفى بكري لرئيس الوزراء بشأن دار المعارف

الخميس 11/يوليه/2019 - 08:27 م
مناشدة عاجلة من مصطفى بكري لرئيس الوزراء بشأن دار المعارف
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
علق الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، على إدراج دار المعارف ضمن المرحلة الثالثة لمخطط مثلث ماسبيرو، وهدمها، قائلًا إن دار المعارف إحدى منارات الثقافة المصرية والعربية.

وأضاف "بكري"، خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن دار المعارف بها تاريخ حافل بالأعمال التنويرية، وأن المبنى مكون من 10 أدوار، مشددًا على أنه لا يقبل أحد بهدم المبنى.

وطالب رئيس الوزراء بإعفاء هذا المبنى من الهدم، مؤكدًا أن هذا المكان لا يمكن التفريط فيه بسهولة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار
1
x
18:00
1
الجزائر
مدغشقر
x
21:00
-
تونس