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استاذ اقتصاد: الفترة الماضية شهدت هروب بعض التوكيلات الملاحية من الموانئ المصرية بسبب الرسوم

الخميس 11/يوليه/2019 - 07:12 م
استاذ اقتصاد: الفترة الماضية شهدت هروب بعض التوكيلات الملاحية من الموانئ المصرية بسبب الرسوم
الدكتور هشام إبراهيم
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كساب أحمد
 
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قال الدكتور هشام إبراهيم، استاذ الاستثمار بجامعة القاهرة، إن الحكومة المصرية تقوم بمجهودات كبيرة للغاية في تطوير الموانئ البحرية، لاستيعاب السفن الكبيرة على المستوى الدولي، لافتَا إلى أن الفترة الماضية شهدت هروب بعض التوكيلات الملاحية من الموانئ المصرية بسبب الرسوم المفروضة عليها.

وتابع "إبراهيم"، خلال حواره مع فضائية "الغد"، مساء الخميس، أن اعطاء الحكومة المصرية حوافز للشركات الملاحية الفترة الحالية، يأتي في اطار محاولة استقطاب هذه الشركات، مشيرًا إلى أن القطاع الملاحي مهم للغاية، وقد يزيد حركة التجارة في قناة السويس، ويساهم بشكل كبير في دعم النشاط الاقتصادي.

ولفت إلى أن البنك المركزي أعلن منذ بداية العام الماضي، عن سياسة توسعية لجذب الاستثمار، ورفع معدل النمو الاقتصادي، وفي هذا الإطار قام بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 1%، ومن المتوقع خفض سعر الفائدة مجددًا، خاصة أن معدل التضخم لأول مرة يسجل أقل من 10% منذ عدة سنوات.
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