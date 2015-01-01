المحرصاوي: شيخ الأزهر يتابع مؤتمر جامعات إفريقيا "لحظة بلحظة"
الخميس 11/يوليه/2019 - 05:38 م
محمود الجلاد
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اختتمت اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر "دور مؤسسات التعليم العالي في تعزيز استراتيجية التعليم العالي بالقارة الأفريقية»، الذي عقدت نسخته الـ ٢٠ بالتعاون بين جامعة الأزهر واتحاد الجامعات الأفريقية.
قال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر خلال كلمته التي ألقاها بالجلسة الختامية: آمل أن تكون الأبحاث والتوصيات التي حظى بها المؤتمر محطة أمل لتحقيق الأهداف التي طالما انتظرها التعليم العالي بالقارة الإفريقية للتقدم بخطى ثابتة نحو التطور المنشود.
وأضاف رئيس جامعة الأزهر، أن الأزهر الشريف باحتوائه كل هذه الجنسيات واللغات والديانات، يدعو للمواطنة والمعايشة القائمة على التعايش الإيجابي الذي يبرز فكر الأزهر ويقدم تطبيقا عمليا لتفعيل وثيقة الأخوة الإنسانية، مؤكدا أن شيخ الأزهر يتابع فعاليات المؤتمر لحظة بلحظة، كما أوصى أن توضع توصيات المؤتمر على محمل الجد.
شهد المؤتمر مشاركة 300 شخصية من رؤساء الجامعات وممثلي الهيئات الدولية، وأكثر من 40 دولة من كل قارات العالم، و180 جامعة، و43 مؤسسة دولية.
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