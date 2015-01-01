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يوسف المساكني: اللقب هدف منتخب تونس

الخميس 11/يوليه/2019 - 04:23 م
يوسف المساكني: اللقب هدف منتخب تونس
يوسف المساكني
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علي نبوي
 
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أكد يوسف المساكني قائد المنتخب التونسى على أنه لا توجد مباريات سهلة فى بطولة الأمم الإفريقية، خلال المرحلة الحالية.

 

وقال المساكني في تصريحات صحفية إنه لا يوجد ثبات فى التشكيل وإن كان المستوى يتطور من لقاء إلى أخر، فليس مهما من يلعب بالتشكيل لأن المهم إسعاد الشعب التونسي.

 

وواصل قائد نسور قرطاج بالقول: "إننا منتخب كبير وهدفنا المنافسة على اللقب القاري"

 

ويواجه اليوم منتخب تونس نظيره منتخب مدغشقر فى دور الـ8 لبطولة أمم إفريقيا.

 

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