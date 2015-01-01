"أوصى زوجته على أطالفهما وانتحر".. عامل يطلق النار على نفسه بعين شمس
الخميس 11/يوليه/2019 - 04:21 م
زينب عطا
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أقدم عامل بإحدى الورش، على إطلاق النار على نفسه بعين شمس، لمروره بأزمة مالية، لا يستطيع بها تغطية التكلفة المعيشية لأسرته، وحرر محضر بالواقعة وتوالت النيابة التحقيق.
وبسؤال الزوجه قالت إنه أرسلها هي والأطفال لزيارة أهلها والمكوث لعدة أيام، مضيفة أنها تفاجأت بمكالمة منه يوصيها على الأطفال، واعتذر لها، ونزلت مسرعة إلى المنزل ولكن لم تستطع الوصول إليه قبل قوات الآوان.
وتعود البداية عندما تلقت مباحث قسم عين شمس بلاغا من الجيران بسماع صوت طلق ناري من شقة "أحمد.ع"، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، توصلت تحريات أنه أطلق النار على نفسه لمروره بأزمة مالية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
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