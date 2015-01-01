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الأحد.. خالد جلال يفتتح عرض "سينما مصر" بمركز "الإبداع"

الخميس 11/يوليه/2019 - 04:19 م
الأحد.. خالد جلال يفتتح عرض سينما مصر بمركز الإبداع
سينما مصر
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الفجر الفني
 
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يفتتح المخرج خالد جلال، العرض المسرحى "سينما مصر" الأحد المقبل على مسرح مركز الإبداع الفنى التابع لصندوق التنمية الثقافية بدار الأوبرا المصرية، عرض تخرج الدفعة الثانية قسم التمثيل من استوديو المواهب بمركز الإبداع، في السابعة مساءً.

 

العرض يعتمد على إعادة تجسيد أشهر مشاهد السينما المصرية وتجميعها فى سياق درامى واحد يعتمد على رؤية المخرج خالد جلال، بطولة مجموعة من شباب الموهوبين.

 

يذكر أن المخرج خالد جلال خرج من تحت عباءته العديد من النجوم تلقوا التدريب على فنون التمثيل بمركز الإبداع، أشهرهم محمد شاهين ونضال الشافعى وسامح حسين ومحمد فراج وهشام إسماعيل وبيومى فؤاد ومحمد ثروت، وغيرهم.

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