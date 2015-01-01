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" دايس للملابس الجاهزة " تتصدر الأسهم الأكثر إنخفاضاً اليوم

الخميس 11/يوليه/2019 - 04:01 م
دايس للملابس الجاهزة تتصدر الأسهم الأكثر إنخفاضاً اليوم
الاسهم المصرية الأكثر إنخفاضاً
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نيفين سمير
 
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تصدر سهم، " دايس للملابس الجاهزة" قائمة الأسهم الأكثر إنخفاضاً، فى ختام تداولات اليوم " الخميس  " أخر جلسات الأسبوع، بنسبة 7.9% محققاً 1.5 جنيه، تلاه سهم " مصر الوطنية للصلب – عتاقة "بنسبة 7.4% مغلقاً 1.1جنيه، ثم " حديد عز " بنسبة 7.2% محققاً 8.5  جنيه.

وجاء سهم " سيدى كرير للبتروكيماويات" بنسبة 7.1% محققاً 9.3 جنيه، وجائه فى المرتبة الأخيرة سهم " حق الاكتتاب لشركة المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب مصر" بنسبة 7% مغلقاً 0.691 جنيه .

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