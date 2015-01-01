" دايس للملابس الجاهزة " تتصدر الأسهم الأكثر إنخفاضاً اليوم





تصدر سهم، " دايس للملابس الجاهزة" قائمة الأسهم الأكثر إنخفاضاً، فى ختام تداولات اليوم " الخميس " أخر جلسات الأسبوع، بنسبة 7.9% محققاً 1.5 جنيه، تلاه سهم " مصر الوطنية للصلب – عتاقة "بنسبة 7.4% مغلقاً 1.1جنيه، ثم " حديد عز " بنسبة 7.2% محققاً 8.5 جنيه.





وجاء سهم " سيدى كرير للبتروكيماويات" بنسبة 7.1% محققاً 9.3 جنيه، وجائه فى المرتبة الأخيرة سهم " حق الاكتتاب لشركة المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب مصر" بنسبة 7% مغلقاً 0.691 جنيه .



