لوروا: نيجيريا الأقرب للفوز بأمم إفريقيا 2019
الخميس 11/يوليه/2019 - 04:03 م
علي نبوي
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أكد الفرنسي المخضرم كلود لوروا أن المنتخب النيجيري الأقرب للفوز ببطولة أمم إفريقيا توتال مصر 2019.
وتابع لوروا أثناء تواجده باستاد السويس لمتابعة مباراة الجزائر وكوت ديفوار في دور الثمانية ببطولة أمم إفريقيا توتال مصر 2019، إن منتخب نيجيريا هو الأقرب للفوز بالكان، حيث توقع تأهله برفقة السنغال النهائي وفوز النسور الخضر باللقب في النهاية.
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