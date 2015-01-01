"هواوي": ببناء نظام بيئي قوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفق المعايير الدولية





عقدت شركة هواوي، المزود العالمي الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قمة الموردين السنوية التاسعة لشمال إفريقيا في مصر مع أكثر من 200 شخص من سلسلة التوريد الخاصة بشركة هواوي، في إطار التزامها بتعزيز التعاون مع شُركائها الاستراتيجيين لبناء أكثر النظم الإيكولوجية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودعم التنمية الاقتصادية الرقمية في دول منطقة شمال إفريقيا.





واحتفلت القمة بتواجد شركة هواوي في شمال إفريقيا لأكثر من 20 عامًا بدعم من شركائها الاستراتيجيين على امتداد نظامها البيئي، حيث تضم سلسلة التوريد الخاصة بشركة هواوي حاليًا 55 مورد في مصر يعدون من الأصول القيمة التي يمكن أن تساهم في خطة التنمية المستدامة لمصر"2030"، كما تدعم التوجهات الاستراتجية لشركة هواوي في مصر والتي تستهدف أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يقوم بتصدير المواهب والخبرات.





ألقى السيد تساو جيبين ، الرئيس التنفيذي لشمال أفريقيا لشركة هواوي ، خطابًا رئيسيًا سلط فيه الضوء على أن هواوي قد استثمرت في مورديها للنمو بشكل مستدام. كما سلط الضوء على رؤية هواوي المتمثلة في توفير التكنولوجيا الرقمية للجميع والأسر والمؤسسات لتحقيق عالم مترابط وذكي تمامًا.





قال ياسر سلامة، الرئيس التنفيذي لشركة Hammer القابضة " نحن نعمل في 6 أسواق هي الجزائر والسنغال وساحل العاج وبوركينا وبنين إلى جانب مصر. ارتفع عدد العاملين لدينا إلى 704 موظفًا ، ووصل حجم مبيعاتنا المقدّر إلى 155،000،000 جنيه مصري. لم تدعمنا هواوي فقط للتوسع في الأسواق الأخرى التي تعمل فيها ، ولكن ساعدتنا على توسيع مجموعة منتجاتنا وخدماتنا من خلال التدريبات وورش العمل المستمرة. قامت شركة هواوي أيضًا بتمرير رؤيتها للتحول الرقمي ومهمتها لنا كمورد وشريك. إننا نشارك الآن ثقافة هواوي نفسها. ونحن نؤمن إيمانا راسخا بأنه في ظل التحول العالمي الحالي ، علينا أن نذهب رقميًا أو نذهب إلى المنزل".





وأضاف محمد نصر ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Afro Engineering Co." من خلال هواوي ، تمكنا من توسيع عملياتنا لتشمل زامبيا وملاوي وغينيا ومالي وتونس ومدغشقر. نقوم حاليا بتوسيع عملياتنا في المملكة العربية السعودية. منذ عام 2010 ، تمكنا من زيادة إيرادات المبيعات لدينا إلى 800 ٪. 70٪ من إيرادات المبيعات لدينا تأتي من حساب هواوي . نقلت هواوي ثقافة التحول الرقمي إلينا من خلال العديد من المنصات والأدوات الرقمية التي أنشأتها الشركة لمورديها لنا مما يزيد من كفاءة عملياتنا "









وتابع Anagu Charles ، المدير العام لشركة “Power Projects LTD" في الكاميرون ، "علاقتنا مع هواوي علاقة مفيدة للطرفين. ساعدتنا هواوي في تنويع مجموعة منتجاتنا وخدماتنا. ساعدتنا أدوات التحويل الرقمي من هواوي على تقليل وقت تسليم المشروع ، ومراقبة جودة المشروع والتحكم فيه ، وخفض التكلفة ، وزيادة ربحية مشاريعنا. يعمل نظام هواوي الشفاف والموثوق به من هواوي على تحسين ثقة العمل وتشجيع الشراكة طويلة الأجل ".









وتعتبر قمة الموردين السنوية التاسعة لهواوي شمال إفريقيا هو حدث سنوي يهدف إلى مشاركة قيم وثقافة هواوي مع نظامها البيئي وشركائها بالإضافة إلى تضمين ثقافة التحول الرقمي في نظام هواوي البيئي. تؤمن هواوي اعتقادا راسخا بأن التعاون الوثيق مع الجهات الفاعلة في الصناعة الأولية والمنتجة يمكن أن يؤدي إلى نظام بيئي قوي للأعمال حيث يتقاسم جميع اللاعبين الموارد والفوائد والقيمة أثناء إدارة المخاطر بشكل مشترك. تعمل هواوي دائمًا على بناء مجموعة فريدة وشاملة من المزايا التنافسية في نظامها البيئي الذي ينجح أعضاؤه جميعًا معًا.











