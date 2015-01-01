ناميبيا تطبق استراتيجية منقحة لإدارة النفايات الصلبة

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قال وزير البيئة والسياحة، بوهامبا شيفيتا، اليوم الخميس، إن ناميبيا نفذت الاستراتيجية الوطنية المنقحة لإدارة النفايات الصلبة، حيث تحتوي الإستراتيجية المنقحة على إرشادات لمواقع التخلص من النفايات حول كيفية التخلص من النفايات لضمان الإدارة السليمة بيئيًا للنفايات.



ووفقا لشيفيتا، أصبحت إدارة النفايات قضية وطنية ملحة وتمثل تهديدا كبيرا لصحة الإنسان والبيئية.



وقال "التخلص من النفايات هو المشكلة الرئيسية في الإدارة الحالية للنفايات الصلبة في ناميبيا. الأولوية القصوى هي تقليل المخاطر على البيئة والصحة العامة من مواقع التخلص الحالية من النفايات والإغراق غير القانوني في العديد من مناطق ناميبيا".



كما ستؤدي الاستراتيجية إلى تعزيز الإطار المؤسسي والتنظيمي والقانوني لإدارة النفايات الصلبة بما في ذلك تنمية القدرات.



وسوف يفرض أيضًا تحسنًا في معايير التخلص من النفايات البلدية.



كما هو الحال، فإن معظم السلطات المحلية في ناميبيا تستخدم مواقع تفريغ غير قانونية للتخلص من النفايات، حيث تستعد ناميبيا لإجراء حملة تنظيف على مستوى البلاد في سبتمبر.

