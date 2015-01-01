إعلان تاريخي.. ماذا قال قائد "زرانيق تِهامة" عن تشكيل القوات المشتركة في اليمن؟ (تقرير)

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انهمرت دعوات الإشادة منذ الإعلان عن تشكيل القوات المشتركة، لدحر ملييشيات الحوثي الإرهابية في اليمن، حيث بارك سليمان يحيى منصر قائد ألوية مقاومة زرانيق تِهامة، إعلان تشكيل قيادة مشتركة وغرفة عمليات مرتبطة بقوات التحالف العربي لكافة القوات المرابطة في الساحل الغربي.



دور كبير



وأكد منصر في بيان، أنه سيكون لهذه القيادة المشتركة دور كبير ومحوري في استكمال عملية تحرير الحديدة وكافة الوطن من طغيان وبغي الميليشيا الحوثية المتمردة والانقلابية.



مرحلة جديدة



وبيّن قائد الوية مقاومة زرانيق تِهامة أن قرار تشكيل هذه القيادة المشتركة يأتي كمرحلة جديدة من مراحل عاصفة الحزم التي كان لها دور بارز في إسناد المقاومة اليمنية، فيما مهدت لها الطريق للتصدي للأذرع الحوثية المتمردة التي تمثل هذا المخطط الإيراني الخبيث.



مخططات إيرانية



ولفت "منصر" أن الميليشيات الحوثية كانت تهدف الى الوصول لمخططها المدعوم إيرانيا من خلال تطويق منطقة الخليج وجعل باب المندب قاعدة ايرانية تمكنها من زعزعة امن دول المنطقة عموما.



تحدي كبير



وأضاف قائلا "تشكيل قيادة موحدة وبغرفة عمليات مشتركة مرتبطة بقوات التحالف العربي يضعنا أمام تحدي كبير لاستكمال عملية تحرير ما تبقى من محافظة الحديدة ودحر سرطان المليشيات الحوثية الإيرانية المهدد لاستقرار وأمن المنطقة ككل".



نبذ الخلاف



ودعا الجميع لنبذ الخلافات والمكايدات والمتاجرة بالقضايا المصيرية لأجل مصالح شخصية ضيقه والعمل بروح الفريق الواحد ويداً بيد مع الأشقاء في التحالف العربي لأجل المصلحة العامة للوطن.



إشادات قوية



وأشاد قائد ألوية مقاومة زرانيق تِهامة بالدور الفعال والأساسي والمهم الذي تقوم به دول التحالف العربي، بقيادة مملكة الحزم وإمارات الخير واكد ان أدوارهم ستظل منقوشة في صدور أحرار وشرفاء اليمن عموما.

