ننشر التشكيل المتوقّع لمنتخب تونس أمام مدغشقر

يواجه المنتخب التونسي اليوم الخميس 11 جويلية 2019، منتخب مدغشقر في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، المقامة حاليا في مصر.





وفيما يلي، التشكيلة المحتملة لـ'نسور قرطاج' :





- معز حسن

- ياسين مرياح

- ديلان برون

- وجدي كشريدة

- أسامة الحدادي

- إلياس السخيري

- الفرجاني ساسي

- غيلان الشعلالي

- وهبي الخزري

- يوسف المساكني

- طه ياسين الخنيسي



