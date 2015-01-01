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ننشر التشكيل المتوقّع لمنتخب تونس أمام مدغشقر

الخميس 11/يوليه/2019 - 02:54 م
ننشر التشكيل المتوقّع لمنتخب تونس أمام مدغشقر
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مروى الجلاصي
 
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يواجه المنتخب التونسي اليوم الخميس 11 جويلية 2019، منتخب مدغشقر في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، المقامة حاليا في مصر.

وفيما يلي، التشكيلة المحتملة لـ'نسور قرطاج' :

- معز حسن 
- ياسين مرياح 
- ديلان برون
- وجدي كشريدة 
- أسامة الحدادي
- إلياس السخيري
- الفرجاني ساسي
- غيلان الشعلالي
- وهبي الخزري
- يوسف المساكني
- طه ياسين الخنيسي 

ويذكر بأن المباراة التي ستجمع كل من المنتخب التونسي ونظيره منتخب مدغشقر، ستنطلق على الساعة الثامنة من مساء اليوم (بتوقيت تونس) بملعب السلام بالقاهرة.
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