ننشر التشكيل المتوقّع لمنتخب تونس أمام مدغشقر
الخميس 11/يوليه/2019 - 02:54 م
مروى الجلاصي
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يواجه المنتخب التونسي اليوم الخميس 11 جويلية 2019، منتخب مدغشقر في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، المقامة حاليا في مصر.
وفيما يلي، التشكيلة المحتملة لـ'نسور قرطاج' :
- معز حسن
- ياسين مرياح
- ديلان برون
- وجدي كشريدة
- أسامة الحدادي
- إلياس السخيري
- الفرجاني ساسي
- غيلان الشعلالي
- وهبي الخزري
- يوسف المساكني
- طه ياسين الخنيسي
ويذكر بأن المباراة التي ستجمع كل من المنتخب التونسي ونظيره منتخب مدغشقر، ستنطلق على الساعة الثامنة من مساء اليوم (بتوقيت تونس) بملعب السلام بالقاهرة.
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