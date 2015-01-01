مقتل شخص في حريق قرب محطة كهرباء خارج موسكو

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أعلن المسؤولون الروس، أن حريقًا ضخمًا بالقرب من محطة كهرباء خارج موسكو أدى إلى مقتل شخص وجرح 13 على الأقل.



وأوضحت شركة الطاقة موسينرجو في بيان أن الحريق اندلع في وقت متأخر صباح الخميس بخط أنابيب الغاز.، وان محطة الطاقة نفسها لم تتأثر، ولن تعاني موسكو من انقطاع للكهرباء.



وقالت وزارة الطوارئ الروسية انه قتل شخصا في الحريق وأصيب آخر في المستشفى بحروق شديدة. واضافت ان رجال الإطفاء أخمدوا الحريق بخط الأنابيب بعد الظهر ولكن النيران امتدت إلى مبنى قريب مجاور.

