"المالية": نظام التأمين الصحي الجديد يشمل 105 ملايين مواطن

أفاد مسؤول بوزارة المالية، أن نظام التأمين الصحي الجديد سيشمل 105 ملايين مواطن، بنظام تأمين شامل لجميع المواطنين بمستشفيات القطاع العام والخاص والقوات المسلحة، لافتاً إلى أن القيادة السياسية تشدد على تطبيق نظام يرضى جميع المواطنين عبر شراء الخدمات من مقدميها.





وقالت وزارة المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا ودعمًا خاصًا بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين؛ باعتبارها ركيزة أساسية فى استراتيجية بناء الإنسان، وأحد أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن القيادة السياسية أكبر داعم لنظام التأمين الصحى الشامل، الذى يُعد أحد أدوات إصلاح القطاع الصحى، والدعامة الرئيسية لتوفير الحماية الصحية للمصريين.







