تقرير غريب يزعم: أصول محمد صلاح ليست مصرية (فيديو)
الخميس 11/يوليه/2019 - 01:08 م
الفجر الرياضي
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زعم تقرير مصور عبر صحيفة تدعى "صدى" على يوتيوب ونقلته "دنيا الوطن" أن محمد صلاح نجم منتخب مصر من أصول غير مصرية حيث تعود أصوله إلى قبيلة "بادبيان" التي تسكن محافظة حضرموت في اليمن.
وأوضح التقرير
أن الاسم الكامل لصلاح هو محمد صلاح حامد محروس الغالي سالم مبارك سليمان عمر بادبيان.
وأوضح أن القصة بدأت عندما تزوج الغالي سالم مبارك بادبيان امرأة من قرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية في مصر وأنجب محروس حسن حسنين إيمان وردة، وهو الجد الثاني للأسطورة الكروية محمد صلاح الذي أنجب حامد جد محمد صلاح.
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