بريطانيا تشعر بالقلق إزاء تصرفات إيران.. وتدعو إلى وقف التصعيد

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قال متحدث باسم رئيس الوزراء تيريزا ماي اليوم الخميس إن بريطانيا تشعر بالقلق إزاء تحرك السفن الإيرانية لوقف ناقلة النفط التجارية، داعيا إلى تخفيف حدة التوتر.



وكانت الحكومة البريطانية قد ذكرت في وقت سابق اليوم الخميس أن ثلاث سفن إيرانية حاولت منع مرور ناقلة نفط تديرها شركة بريتيش بتروليوم عبر مضيق هرمز لكنها انسحبت بعد تحذيرات من سفينة حربية بريطانية.



وقال المتحدث للصحفيين "نحن قلقون من هذا العمل ونواصل حث السلطات الإيرانية على وقف تصعيد الوضع في المنطقة."



وأضاف: "لدينا وجود بحري طويل في الخليج، نحن نراقب الوضع الأمني باستمرار ونلتزم بالحفاظ على حرية الملاحة وفقًا للقانون الدولي ".



