ضبط مواطن يتاجر في النقد الأجنبي بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية، لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي وإستبداله من البنوك مقابل عمولة يتحصل عليها.



