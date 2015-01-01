ضبط مواطن يتاجر في النقد الأجنبي بالشرقية
الخميس 11/يوليه/2019 - 01:10 م
إسلام علي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية، لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي وإستبداله من البنوك مقابل عمولة يتحصل عليها.
وتبين من التحريات قيامه بشراء العملات الأجنبية "الريال السعودى" من المواطنين بقريته والقرى المجاورة بسعر أقل من السعر الرسمى عقب ذلك يقوم بإستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية، مستفيدًا من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى (2،000،000) إثنين مليون ريال سعودي.
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