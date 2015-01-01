بريطانيا: إيران حاولت منع مرور ناقلة النفط

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قالت الحكومة البريطانية اليوم الخميس إن ثلاث سفن ايرانية حاولت منع مرور ناقلة نفط تديرها شركة "بريتيش بتروليوم" عبر مضيق هرمز لكنها انسحبت بعد تحذيرات من سفينة حربية بريطانية.



وجاء هذا التوقف عقب تحذير من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن العقوبات الأمريكية على إيران ستزداد "بشكل جوهري" قريبًا كجزء من حملة واشنطن للحد من الأنشطة النووية الإيرانية والسلوك الإقليمي.



وحثت بريطانيا إيران على "إلغاء تصعيد الوضع في المنطقة" بعد الحادث الذي وقع على شركة بريتيش التراثية، والتي تديرها شركة بريتيش بتروليوم ( BP.L ) تحت علم جزيرة مان.



وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان "إن السفينة الملكية مونتروز اضطرت إلى وضع نفسها بين السفن الإيرانية، وإصدرت تحذيرات شفهية للسفن الإيرانية، التي تحولت بعد ذلك".



وجاء هذا الحادث بعد أسبوع تقريبًا من صعود البحرية الملكية البريطانية إلى ناقلة إيرانية، وهي السفينة "جريس1"، قبالة جبل طارق والاستيلاء عليها للاشتباه في أنها كانت تخرق عقوبات الاتحاد الأوروبي بنقل النفط إلى سوريا.



وكان رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، قد قال إن عملية الاستيلاء البريطانية لن تمر دون رد، ولكن الجمهورية الإسلامية نفت أنها سعت إلى إيقاف التراث البريطاني.



ونفى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التقرير البريطاني ووصفه بأنه "لا قيمة له"، وفقًا لوكالة أنباء فارس شبه الرسمية.



وقال متحدث باسم شركة بريتش بتروليوم إن الأولوية القصوى لشركة النفط هي سلامة وأمن أطقمها وسفنها، مضيفًا: "بينما نحن لا نعلق على هذه الأحداث، فإننا نشكر البحرية الملكية على دعمها".



