"الأرصاد" لـ المواطنين: "اقعدوا تحت الشمسية"

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم وغدًا هما ذروة الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد، حيث تصل درجة الحرارة غدًا إلى 40 درجة.





وأشار "عبد العال"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن نسبة الرطوبة ستصل غدًا إلى 70%، وهى أقل من اليوم، محذرًا المصيفيين من التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة قي الفترة من الثانية إلى الرابعة عصرًا، معقبًا: "اقعدوا تحت الشمسيات".



