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الليلة.. أمينة خليل ضيفة "ON Set"

الخميس 11/يوليه/2019 - 11:57 ص
الليلة.. أمينة خليل ضيفة ON Set
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الفجر الفني
 
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تحل الفنانة أمينة خليل، ضيفةً على برنامج ON Set الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON E، اليوم الخميس.

كانت "أمينة" انضمت لأسرة فيلم "لص بغداد" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، ومن المقرر طرحه في صيف 2019، حيث تقدّم مشاهد أكشن وإثارة بشكل مختلف.

كما شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "قابيل" بطولة محمد ممدوح، ومحمد فراج، اشترك في تأليفه مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وأشرف نصر، وكريم يوسف، وإخراج كريم الشناوي، ويدور في إطار التشويق والإثارة حول ارتباط مواقع التواصل الاجتماعي بجرائم قتل متكررة.

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