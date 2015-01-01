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أسطورة برشلونة كلمة السر في فشل صفقة القرن للزمالك

الخميس 11/يوليه/2019 - 11:47 ص
أسطورة برشلونة كلمة السر في فشل صفقة القرن للزمالك
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هاني عصام
 
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تمسك الإسباني تشابي هيرنانديز المدير الفني الجديد لفريق السد القطري ببقاء الجزائري بغداد بونجاح مع الفريق خلال الموسم المقبل وعدم رحيله.


وأكد مصدر مقرب من اللاعب على وجود اتصالات زملكاوية معه وجس نبضه على هامش مشاركته مع الجزائر في أمم افريقيا بمصر لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب اللاعب وإدارة السد القطري بعدما وضع تشابي هيرنانديز شرطًا أساسيًا للموافقة على تدريبه للسد خلفًا للبرتغالي جيسفالدو فيريرا وهو بقاء بونجاح وعدم رحيله بشكل نهائي عن الفريق ويعتبره أحد الأعمدة الأساسية داخل صفوف الفريق القطري وعنصر مهم للغاية في خط الهجوم.


كما يرغب اللاعب حال رحيله عن السد في خوض تجربة الاحتراف بأوروبا وعدم البقاء في المنطقة العربية من جديد بعد تجربته النجاحة مع فريق السد القطري والمستويات الرائعة التي قدمها معهم.

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المزيد عن: كورة رياضة بغداد بونجاح الزمالك أخبار الرياضة
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