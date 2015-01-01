أرقام مخيفة للمالي أليو ديانج لاعب الأهلي الجديد
الخميس 11/يوليه/2019 - 11:40 ص
الفجر الرياضي
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تبدو أرقام المالي أليو ديانج لاعب وسط نادي الأهلي الجديد المنضم إليه من مولودية الجزائر مخيفة لجماهير القلعة الحمراء.
ولعب أليو ديانج مع مولودية الجزائر 6
مباريات في دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية 2018 – 2019 صنع خلالها فرصة
وحيدة بمعدل تمريرات 48 تمريرة خلال المباراة الواحدة بلغت دقتها 87 % وله مراوغة
ناجحة وفاز بـ23 التحامًا ثنائيًا بمعدل 3.8 % خلال المباراة الواحدة وهو نفس معدل
ارتكابه للأخطاء في المباراة الواحدة.
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