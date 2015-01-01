أرقام مخيفة للمالي أليو ديانج لاعب الأهلي الجديد

تبدو أرقام المالي أليو ديانج لاعب وسط نادي الأهلي الجديد المنضم إليه من مولودية الجزائر مخيفة لجماهير القلعة الحمراء.

ولعب أليو ديانج مع مولودية الجزائر 6 مباريات في دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية 2018 – 2019 صنع خلالها فرصة وحيدة بمعدل تمريرات 48 تمريرة خلال المباراة الواحدة بلغت دقتها 87 % وله مراوغة ناجحة وفاز بـ23 التحامًا ثنائيًا بمعدل 3.8 % خلال المباراة الواحدة وهو نفس معدل ارتكابه للأخطاء في المباراة الواحدة.