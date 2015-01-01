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مجدي علام: الموانىء الخضراء "زيرو تلوث".. وأحد وسائل التنمية المستدامة

الخميس 11/يوليه/2019 - 11:36 ص
مجدي علام: الموانىء الخضراء زيرو تلوث.. وأحد وسائل التنمية المستدامة
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن الموانىء الخضراء أحد مفاهيم التنمية المستدامة، حيث تتحول كل قطاعات النقل على مستوى العالم إلى قطاعات صديقة البيئة.

وأشار "علام"، خلال حواره ببرنامج "ملفات" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار، اليوم الخميس، إلى أن الموانىء التقليدية تعاني من بعض المشاكل البيئية الحادة، مضيفا أن الموانىء الخضراء "زيرو تلوث"، حيث يمنع فيها استخدام أي طاقة ملوثة أو يصدر عنها انبعاثات.

وأضاف أن الموانىء الخضراء إذا طبقت معايير التنمية المستدامة سوف تسهم في تشغيل المجتمع المحلي.
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