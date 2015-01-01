بيونسيه بإطلالة مميزة في العرض الخاص لـ"الأسد الملك" (صور)

ونشرت صحيفة ديلي ميل لقطات من حفل افتتاح العرض، الذي حضره أبطال الفيلم المؤدون لأصوات الشخصيات الرئيسية به، وهم النجم دونالد جلوفر الذي يؤدي صوت شخصية "سيمبا"، وبيونسيه التي تؤدي شخصية "نالا".

والنجم شيواتال إيجيوفور الذي يؤدي شخصية "سكار"، وبيلي إكنر الذي يؤدي دور "تيمون" و سيث روجن الذي يؤدي شخصية "بومبا"، وجون أوليفر الذي يؤدي شخصية الطائر "زازو".

وكانت إطلالة النجمة الكبيرة بيونسيه هي الأبرز على السجادة الحمراء لحفل الافتتاح ولفتت لها أنظار الحاضرين، حيث كانت من تصميمات Alexander McQueen وصنعت في معظمها من الكريستال.

كما زاد من تألق بيونسيه، اصطحابها لأبنتها الأكبر "بلو أيفي"، من زوجها نجم الراب الأمريكي جاي زي.