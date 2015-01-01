هاني الناظر: "الشاي باللبن" ليس مضرا.. ونحتاج 3 لتر مياه يوميا
الخميس 11/يوليه/2019 - 10:11 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، إن تناول فنجان من القهوة يوميًا مفيد للجلد، والمواظبة على شرب الشاي باللبن ليس مضر بالصحة، موضحًا أننا نحتاج إلى شرب 3 لتر من المياه في اليوم من أجل أعضاء الجسم المختلفة.
وأشار "الناظر"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، إلى أن تسخين الطعام في الميكروويف ليس مضر بالصحة، ولا يسبب الإصابة بالسرطان كما يتردد، حيث أن الميكروويف لا يصدر عنه إشعاعات، بل يعمل بالطاقة.
وحذر من التدخين، حيث أنه يؤثر على الجلد، ويقلل نضارة الوجه، كما أنه يسبب العقم، والإصابة بالسرطان.
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