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تشكيل تونس المتوقع أمام مدغشقر

الخميس 11/يوليه/2019 - 09:56 ص
تشكيل تونس المتوقع أمام مدغشقر
تونس
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الفجر الرياضي
 
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يدرس آلان جيريس المدير الفني للمنتخب التونسي إجراء تعديلات على تشكيل نسور قرطاج في مباراة مدغشقر ضمن منافسات دور الثمانية من كأس الأمم الإفريقية 2019.

تشكل تونس المتوقع أمام مدغشقر

حراسة المرمى: معز حسن

خط الدفاع: وجدي كشريدة - أسامة الحدادي - ياسين مرياح - ديلان برون

خط الوسط: فرجاني ساسي - غيلان الشعلالي - إلياس السخيري - يوسف المساكني - وهبي الخزري

خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي

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