تفاصيل مكالمة نجم الزمالك مع كهربا
الخميس 11/يوليه/2019 - 09:59 ص
هاني عصام
Advertisements
Advertisements
أجرى يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اتصالًا مع محمود عبد المنعم كهربا خلال الساعات الماضية لإقناعه بالعودة إلى الفريق.
وأكد أوباما لكهربا على ضرورة عودته إلى الفريق والحاجة إليه خلال الفترة الحالية للحاجة إليه في مشوار بطولة الدوري والمنافسة القوية مع الأهلي.
وكان رد كهربا على أوباما أنه يرفض الرد على الزمالك ويتمسك بالرحيل عن الفريق ويعتبر علاقته بالنادي انتهت بشكل كامل ولن يتراجع عن فسخ التعاقد في الوقت الحالي.
ويرتبط أوباما مع كهربا بعلاقة قوية وهو ما دفع الأول للاتصال به ومحاولة إقناعه بالعودة إلى الفريق والتراجع عن الرحيل لكن كل المحاولات باءت بالفشل.
وأكد أوباما لكهربا على ضرورة عودته إلى الفريق والحاجة إليه خلال الفترة الحالية للحاجة إليه في مشوار بطولة الدوري والمنافسة القوية مع الأهلي.
وكان رد كهربا على أوباما أنه يرفض الرد على الزمالك ويتمسك بالرحيل عن الفريق ويعتبر علاقته بالنادي انتهت بشكل كامل ولن يتراجع عن فسخ التعاقد في الوقت الحالي.
ويرتبط أوباما مع كهربا بعلاقة قوية وهو ما دفع الأول للاتصال به ومحاولة إقناعه بالعودة إلى الفريق والتراجع عن الرحيل لكن كل المحاولات باءت بالفشل.
Advertisements
المزيد عن: يوسف اوباما محمود كهربا لاعبي الزمالك
- ضياء السيد:رحلت عن رأس الخيمة بسبب ضعف الإمكانيات
- "عبد العزيز" يوجه رسالة نارية لـ"كهربا"
- خبير لوائح: كهربا لا يحق له فسخ عقده مع الزمالك
- التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والإنتاج
- الزمالك يعبر كمين حرس الحدود بفوز مثير في الدوري
- بانسيه يعلن تعاقده مع يونيون سبورتيف البوركيني
- تفاصيل مكالمة رئيس اتحاد جدة مع كهربا