ناطق العمالقة يوضح مهام وأهداف تشكيل القوات المشتركة في الساحل الغربي باليمن

قال وضاح الدبيش الناطق باسم عمليات تحرير الساحل الغربي في اليمن، إن مهام المجلس العسكري أو ما يسمى بالهيئة الاستشارية تولي زمام الأمور في جبهة الساحل الغربي، من حيث دراسة ورسم الخطط وإصدار القرارات ورفع التقارير والاحتياجات ومعالجة مشاكل الجبهات والوقوف ضد خروق الحوثي، تحت إشراف مباشر من التحالف الداعم للشرعية.





وأوضح الدبيش، عن تكوين "هيئة استشارية"، تضم نخبة من الألوية لتؤكد مشاركتها في خندق واحد تحت إشراف التحالف الداعم للشرعية لتوحيد الرؤى والخطط مالياً وعسكرياً وإدارياً.





وأضاف أن قرار توحيد قوات الساحل الغربي تم اتخاذه بعد اجتماعات مكثفة في الأيام الماضية بين أطياف قوى المقاومة الثلاث المرابطة في الساحل الغربي.





وشدد على أن هذا التوحيد الذي تم بين قوى المقاومة الثلاث الموجودة في الساحل الغربي جاء لمجابهة ميليشيات الحوثي ولإنقاذ اليمن وله دلالات قوية على توحيد كلمة وموقف أبناء اليمن.





وأعلنت قوات المقاومة المشتركة في الساحل الغربي عن تشكيل قيادة مشتركة تمثل جميع القوات المرابطة في الساحل الغربي (ألوية العمالقة - ألوية حراس الجمهورية - الألوية التهامية) عبر غرفة عمليات موحدة تحت مظلة تحالف دعم الشرعية.



