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تحرير 3912 مخالفة مرورية بالجيزة آخر 24 ساعة

الخميس 11/يوليه/2019 - 09:58 ص
تحرير 3912 مخالفة مرورية بالجيزة آخر 24 ساعة
مرور
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إيمان عبد العاطي
 
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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير (1260) مخالفة انتظار خاطئ، (539 ) مخالفة متنوعة، ( 90 ) تجاوز السرعة المقررة بالرادار، ( 20 ) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"،(21 ) الصلاحية الفنية للسيارة، ( 1786 ) نـمــوذج 125، ( 23 ) عدم استخدام حزام الأمان، ( 30 ) حملة السرفيس، ( 15 ) زجاج فاميه، ( 7 ) حجز توك توك، ( 85 ) التصالح الفوري، ( 14 ) ملصقات ومتعلقات، ( 18 ) سيارات بدون لوح معدنية، ( 14 ) تقطيع خط السير، ( 19 ) زيادة التعريفة المقررة، وبلغ الإجمالي 3912 مخالفة مرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.
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