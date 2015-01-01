الحمولة الزائدة تهدد سلامة القيادة.. تعرف على السبب
الخميس 11/يوليه/2019 - 08:36 ص
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كشفت مؤسسة ديكرا للفحوصات الفنية أن الحمولة الزائدة تهدد سلامة القيادة، تظرا لأنها تغير سلوك السيارة على الطريق.
وتقل قدرة السيارة على التسارع مع زيادة مسافة الكبح، كما يرتفع خطر تعرض السيارة للانزلاق في المنعطفات أو عند تغيير حارة السير، وهو ما يزيد من خطر وقوع حادث.
ولتجنب هذه المخاطر شدد خبراء المؤسسة الألمانية على ضرورة الالتزام بالوزن الكلي المسموح به والمذكور في أوراق السيارة. ولحساب قيمة الحمولة يتم طرح الوزن الفارغ للسيارة من الوزن الكلي.
جدير بالذكر أن الوزن الفارغ للسيارة يشمل وزن قائد السيارة بمقدار 75 كجم ومعدات السيارة وصندوق الإسعافات الأولية ومثلث التحذير وخزان الوقود الممتلئ بنسبة 90%.
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