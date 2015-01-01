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رئيسة تايوان تقوم بزيارة إلى البحر الكاريبي

الخميس 11/يوليه/2019 - 08:05 ص
رئيسة تايوان تقوم بزيارة إلى البحر الكاريبي
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ترجمة منار طارق
 
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غادرت الرئيسة التايوانية تساي إنغ ون اليوم الخميس مع العديد من كبار أعضاء حكومتها في زيارة إلى منطقة البحر الكاريبي مع توقفها في الولايات المتحدة في طريقها إلى هناك واثناء عودتها.

سيتوقف الوفد في هايتي وسانت كيتس ونيفيس وسانت فنسنت وجزر غرينادين وسانت لوسيا في رحلة تستغرق 12 يومًا. وسيتوقف أيضا بما تسميه الحكومة محطات عبور لمدة ليلتين في الولايات المتحدة. الدول الجزرية هي من بين الدول القليلة التي تعترف تايوان.

ليس لتايوان علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة، لكن الولايات المتحدة تزود الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي بالدعم العسكري وغيره من أشكال الدعم. تعترض الصين على هذا الدعم باعتباره تدخل في شؤونها الداخلية.
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