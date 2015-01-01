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عضو مجلس شيوخ فرنسي: سنجمد أموال قطر فى باريس

الخميس 11/يوليه/2019 - 08:01 ص
عضو مجلس شيوخ فرنسي: سنجمد أموال قطر فى باريس
قطر
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وكالات
 
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 قالت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي جوليه، في تصريح لها، إن بنك قطر الوطني يجب أن يخضع لتحقيق، وذلك في إطار قضية التسهيلات المصرفية التي توفرها قطر للإرهابين المدرجين على قوائم الإرهاب.

 

وأضافت "أي دولة ديمقراطية ومسؤولة يجب أن تكافح الكراهية التي يروج لها تنظيم الإخوان"، مشيرة إلى أن فرنسا تعمل لمكافحة الفكر المتطرف كخطاب تنظيم الإخوان وخطاب اليمين المتطرف وغيرهما.

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