اليمن تعبر عن قلقها من تجاوزات إيران لمعدل تخصيب اليورانيوم

أعربت اليمن عن قلقها من تجاوز مخزون ايران من اليورانيوم المثري عن ماهو متفق عليه في خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأكد سفير بلادنا ومندوبها الدائم لدي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا هيثم شجاع الدين، دعم اليمن الكامل لجهود الوكالة في مجال التحقق والرصد في ايران بموجب قرار مجلس الامن الدولي رقم 2231 للعام 2015 .

جاء ذلك خلال مشاركة اليمن الإستثنائية، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الاستثنائي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا .

وناقش الاجتماع تجاوزات إيران لالتزاماتها المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة الموقعة معها في العام ٢٠١٥م.

وطالب السفير شجاع الدين ايران بالتوقف عن اجراءاتها التصعيدية والتنفيذ الكامل لالتزاماتها المترتبة على خطة العمل الشاملة المشتركة وبناء تدابير الثقة وبما يمكن الوكالة من توسيع مجالات الرصد والتحقق للتأكد من عدم وجود أنشطة نووية غير معلنة.

واشار الى دعم ايران لمليشيا الحوثي في اليمن بالسلاح والذي يسهم في زعزعه الامن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

الجدير ذكره ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحققت من ان ايران زادت من نسبة اثراء اليورانيوم الى اعلى من 3,67 بالمائة بما يزيد من حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط والعالم.