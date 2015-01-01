نيمار يعود لدائرة اهتمامات الملكي

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن فلورنتينيو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني ينافس غريمه التقليدي برشلونة على ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان.



وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن بيريز يحاول ضم نيمار من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد في الصيف الحالي.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة علم بارتفاع سعر نيمار عن الحد الذي يمكن لهم سداده مما زاد من صعوبة عملية استعادة نيمار ولكن إدارة البلوجرانا تثق أن نيمار هو المسؤول عن تعطيل مفاوضات ريال مدريد.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه كما هو الحال مع بارتوميو رئيس برشلونة فإن بيريز يريد أيضًا تجنب البكاء والأعتراف علنًا بأنه مهتم بنيمار ويسعي لضمه لناديه.



وذكرت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي ريال مدريد يدركون أن نيمار قد يكون فيجو الجديد وأن بيريز يسعى لضم نيمار بجانب هازارد الذي انضم للملكي مع إمكانية ضم مبابي في العام المقبل ليوجهة ثلاث ضربات دفعة واحدة للبرسا.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن رغبة نيمار تتمثل في العودة إلى الكامب نو، حيث انتقل في شهر مايو إلى باريس سان جيرمان قبل الانضمام إلى البرازيل للمشاركة في كوبا أميركا وأن بيريز يعلم هذا تمامًا لكنه يعلم أيضًا أنه في النهاية إذا وضع ناصر الخليفي نجمه في السوق فسيفضل بيعه إلى مدريد وليس برشلونة ويريد مدريد استغلال هذا الاحتمال إلى الحد الأقصى ولهذا السبب في الأيام الأخيرة أعادت تنشيط الاتصالات مع نيمار لإغراؤه.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن الموسم الماضي كان الأسوأ لريال مدريد وخرج منه بيريز بهدفين هما : الإسراع بعودة زين الدين زيدان الذي تحقق بسرعة كبيرة وإقناع نيمار لقيادة مشروع الفريق الرياضي المقبل.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الاتصالات امتدت مع والد نيمار حتى نهاية شهر مايو ولكن تخلي عنها ريال مدريد، حيث لم يفلح بيريز ولا المدير العام خوسيه أنجيل سانشيز في الاتفاق مع اللاعب على الراتب بالإضافة إلى أدائه الرياضي الذي يراه بيريز عملية تسويقية ضخمة ولا يمكن أن يقدمها لاعب مثل هازارد، حيث يتوقع ريال مدريد أن نيمار يحتل الفراغ الإعلامي الذي خلفه كريستيانو رونالدو وأنه لم يشغل أي شخص موسمًا في الصورة الرياضية تدهور كثيرًا.



وألمحت سبورت إلى أن بيريز يخفي اهتمامه بنيمار، حيث يعتبر أمله الوحيد في تأجيل المفاوضات بين باريس سان جيرمان وبرشلونة لعدة أسابيع حتى يقترب إغلاق سوق الإنتقالات وأنه يعلم أنه ستتاح له الفرصة وسيحاول استغلالها بشكل جيد.



وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن التواطؤ الذي اتفق فيه فلورنتينو مع باريس سان جيرمان يعتمد على جانبين على عكس برشلونة، أولهما أنه لا يحتاج إلى تضمين أي لاعب في العملية مما يرضي الجانبين كثيرًا. وثانيهما أن الخليفي لم يغفر للبارسا كل محاولاته للتعاقد مع لاعبين مثل تياجو سيلفا وماركينهوس وفراتي ورابيوت وأعلن العداء تجاه النادي الذي انتهك أهم نجومه.