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عرض مسرحية الآخر بالمعهد الفرنسي بالإسكندرية

الخميس 11/يوليه/2019 - 05:49 ص
عرض مسرحية الآخر بالمعهد الفرنسي بالإسكندرية
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الفجر الفني
 
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احتضنت عروس البحر المتوسط، مساء الأربعاء، عرضًا للعمل المسرحي "الآخر" والذي جسد الصراع كفكرة عالمية وأقيم بالمعهد الفرنسي في مصر بالإسكندرية.


وشهد العرض عدد كبير من الجمهور خاصة الشباب.

واعتمد العرض - والذي يقام لمدة يومين - على استخدام التقنيات المعاصرة للمسرح الجسدي ليجسد الصراع الأزلي والمستمر بين الذكر والأنثى لفرض هويتهما على - الآخر - بما خلق اضطرابًا وتشويه للمعنى الحقيقي لدور كل منهما في مجتمعنا المعاصر.

يذكر أن مسرحية "الآخر" هي تأليف ميسرة صلاح الدين وإخراج محمد أسامة عطا نتاج مشروع "الجسد والهوية" بدعم من المعهد الفرنسي بمصر، وهو أحد مشروعات "مجموعة مغاير للفنون الأدائية" بالشراكة مع مؤسسة تنويرة للتنمية الثقافية، وعدد من المؤسسات الفنية.

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