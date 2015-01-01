الجمهور السعودي يتفاعل مع أغنية أنغام في جدة

حالة من التفاعل الشديدة، أبداها الجمهور السعودى، مع أغاني الفنانة أنغام؛ خاصة أغنية "حالة خاصة جدا".





ونشرت "أنغام"، عبر صفحتها على "إنستجرام"، مقطع فيديو من حفلها الذي أقيم أمس، الأربعاء، بالسعودية بمنطقة الباحة وأظهر الفيديو مدى التناغم وسلطة الجمهور السعودي على أغانى "أنغام".





وقالت الفنانة، خلال الحفل، إنها سعيدة بتواجدها في منطقة الباحة بالسعودية، وباستقبال الجمهور السعودى.





وأضافت "سعيدة بكوني أيضًا من أولى الفنانات التى غنت فى الباحة، مثلما كنت أولى الفنانات اللواتي غنين فى المملكة العربية السعودية".





وشدت أنغام عددًا من الأغانى التى نالت إعجاب جمهورها فى السعودية منها "راح تذكرنى، وأنا مش حبيبتك، إحساسي أكبر".