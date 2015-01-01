ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الجمهور السعودي يتفاعل مع أغنية أنغام في جدة

الخميس 11/يوليه/2019 - 05:25 ص
الجمهور السعودي يتفاعل مع أغنية أنغام في جدة
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements

حالة من التفاعل الشديدة، أبداها الجمهور السعودى، مع أغاني الفنانة أنغام؛ خاصة أغنية "حالة خاصة جدا".


ونشرت "أنغام"، عبر صفحتها على "إنستجرام"، مقطع فيديو من حفلها الذي أقيم أمس، الأربعاء، بالسعودية بمنطقة الباحة وأظهر الفيديو مدى التناغم وسلطة الجمهور السعودي على أغانى "أنغام".


وقالت الفنانة، خلال الحفل، إنها سعيدة بتواجدها في منطقة الباحة بالسعودية، وباستقبال الجمهور السعودى.


وأضافت "سعيدة بكوني أيضًا من أولى الفنانات التى غنت فى الباحة، مثلما كنت أولى الفنانات اللواتي غنين فى المملكة العربية السعودية".


وشدت أنغام عددًا من الأغانى التى نالت إعجاب جمهورها فى السعودية منها "راح تذكرنى، وأنا مش حبيبتك، إحساسي أكبر".

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار
-
x
18:00
-
الجزائر
مدغشقر
x
21:00
-
تونس