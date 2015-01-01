"الضرائب": قيمة الضرائب المستهدفة في السنة المالية الجديدة 875 مليار جنيه



وأضاف "محروس"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن السياسة الرئاسية وجهت بأن يكون نهاية تطوير مصلحة الضرائب في 2020، مشددًا على أن الاستراتيجية تأخذ جميع المحاور.



وتابع عام مكتب رئيس مصلحة الضرائب، أنه يتم عمل تعديل تشريعي يواكب العصر الحالي، مثل التعديلات التي تتحدث عن التجارة الإلكترونية.

قال رجب محروس، مدير عام مكتب رئيس مصلحة الضرائب، إن قيمة الضرائب المستهدفة في السنة المالية 2019 2020، هي 875 مليار جنيها، من إجمالي إيرادات الدولة التي تصل إلى تريليون و136 مليار جنيه.